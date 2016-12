später lesen Schüsse in Gebetsraum Schütze von Züricher Moschee war offenbar verwirrt FOTO: dpa, el ak lb FOTO: dpa, el ak lb Teilen

Nach den Schüssen in einem muslimischen Gebetsraum in in einer Moschee in der Schweiz nimmt die Polizei an, dass es der Akt eines tief verwirrten Menschen war. Bislang schließt sie einen terroristischen Hintergrund aus.