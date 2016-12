In Zürich sind drei Menschen am Montagnachmittag durch Schüsse in einem muslimischen Gebetszentrum verletzt worden. Die Polizei hat den Täter am Dienstagvormittag ermittelt, er ist tot.

Die schweizer Ermittler haben den Täter identifiziert: Es handle sich um den Toten, der in der Nähe des Gebetshauses gefunden worden war, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Die Fahndung sei eingestellt. Hinweise auf eine Verbindung zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) lagen laut Polizei nicht vor.

Nähere Angaben zu Identität, Motiv oder Hintergrund des Angreifers machte sie zunächst nicht. Weitere Einzelheiten wollen die Behörden auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgeben.

Ein Mann hatte laut Polizei auf die Gläubigen im Gebetsraum geschossen. Er sei gegen 17.30 Uhr (MEZ) in das islamische Gebetszentrum in der Nähe des Bahnhofs gekommen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Er habe "mehrere Schüsse auf die Gläubigen abgegeben", erklärte die Polizei.

Leiche unter Brücke in der Nähe gefunden

Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um drei Erwachsene im Alter von 30, 35 und 56 Jahren. Unklar war zunächst, wie schwer sie verletzt wurden. Polizisten sperrten das Gebiet um den Tatort ab.

Der Täter soll um die 30 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Unklar blieb zunächst, ob die in der Nähe des Tatorts unter einer Brücke an einem Fluss gefundene Leiche in Verbindung zu den Schüssen in dem Gebetszentrum stand – am Dienstag stellte sich heraus, dass es sich dabei um den Täter handelt.

Das islamische Gebetszentrum ist nicht weit vom Bahnhof von Zürich entfernt. Es wird laut Medienberichten vor allem von Gläubigen aus Nordafrika, Somalia und Eritrea aufgesucht. Mehreren Moscheen in der Schweiz ist in den vergangenen Monaten von den Medien vorgeworfen worden, Gläubige zu radikalisieren.

