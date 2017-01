Schweden: Vergewaltigung live bei Facebook

Im Fall einer Vergewaltigung, die live bei Facebook gezeigt worden sein soll, sucht die Polizei im schwedischen Uppsala nach Zeugen und dem Beweisvideo.

In einer geschlossenen Facebook-Gruppe soll am Sonntagmorgen eine Vergewaltigung live übertragen worden sein. Nach Angaben einer 22-Jährigen aus Stockholm hätten zwei Männer eine Frau auf ein Bett gedrückt. Viele User hätten die Szene kommentiert. Die Zeugin schätzt, dass rund 200 Mitglieder der Gruppe die Übertragung gesehen hätten.

Polizei stürmte Wohnung und bittet Zeugen um Mithilfe

Nachdem User die Polizei alarmiert hatten, stürmten Beamte die Wohnung und stoppten die Übertragung. Drei Männer zwischen 18 und 24 Jahren wurden festgenommen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, um Beweise zu sichern. Wie die Männer in die Wohnung gekommen waren und ob sich die mutmaßlichen Täter und das Opfer kannten, wollte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen.

"Wir haben eine Menge Video- und Bildmaterial bekommen, aber es zeigt nicht die eigentliche Tat", sagte Polizeisprecherin Lisa Sannervik der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Am Montag forderte die Polizei die Öffentlichkeit auf, das Video von der Vergewaltigung nicht in den sozialen Medien zu verbreiten, sondern an die Ermittler zu übergeben. Facebook teilte dem schwedische Fernsehen SVT mit, dass man die Tat verurteile und mit der Polizei zusammenarbeite.

(maxk/dpa)