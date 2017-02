Aktuell sind rund 180.000 Menschen in Kalifornien durch einen Bruch eines großen Staudamms bedroht . Wenn Dämme brechen, ist oft extremer Regen - wie jetzt auch in Kalifornien - die Ursache. Wir haben einige schwere Fälle von Staudammbrüchen zusammengestellt.

POLEN , August 2010: Heftige Regenfälle zerstören den Witka-Staudamm im südwestpolnischen Grenzgebiet zu Deutschland. Gewaltige Wassermassen strömen in die Neiße, eine Flutwelle überschwemmt auf der deutschen Seite unter anderem Teile von Görlitz.

KASACHSTAN , März 2010: Nach starkem Regen und Tauwetter bricht ein Staudamm im Südosten des zentralasiatischen Landes. Die Flutwelle überspült ein Dorf und reißt Dutzende Menschen in den Tod.

BRASILIEN , Juni 2009: Ein Staudamm nahe der Stadt Cocal im Nordosten bricht nach extremen Regenfällen. Er hatte dem Druck des Flusses Pirangi nicht mehr standgehalten. Bilanz: Dutzende Tote und Verletzte, Tausende müssen in Notunterkünfte.

Chronologie schwerer Staudamm-Brüche

PAKISTAN, Februar 2005: Nach tagelangen Regenfällen bricht ein Damm in Pasni in der südpakistanischen Provinz Balutschistan. Die Wucht der Wassermassen reißt 200 Menschen in den Tod.