später lesen Panne auf 3000 Metern Höhe 45 Menschen müssen Nacht in Seilbahn verbringen FOTO: rtr, CHM/gs/chm FOTO: rtr, CHM/gs/chm Teilen

Twittern





2016-09-08T21:19+0200 2016-09-09T06:18+0200

110 Personen haben am Donnerstag in mehreren Seilbahnwagen über dem Montblanc-Massiv in den französischen Alpen festgesessen. 45 von ihnen mussten auch die Nacht in der Seilbahn verbringen.