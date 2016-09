110 Personen haben am Donnerstag in mehreren Seilbahnwagen über dem Montblanc-Massiv in den französischen Alpen festgesessen. Dutzende von ihnen mussten auch die Nacht in der Seilbahn verbringen.

Unter den Betroffenen war auch ein Kind im Alter von zehn Jahren. Mittlerweile hat die Bahn wieder ihren Betrieb aufgenommen. Die Bahn sei am Freitagmorgen wieder in Gang gesetzt worden, sagte der Chef der Betreiberfirma, Mathieu Dechavanne, der Nachrichtenagentur AFP. Die 33 Menschen, die noch in den Seilbahnkabinen festsaßen, könnten nun an Bord der Gondeln den Boden erreichen.

77 Menschen waren am Abend bereits gerettet worden. Dies waren mehr als zunächst bekannt, weil es Rettern auch gelang, Menschen abzuseilen. Vorher hatte es geheißen, 65 seien gerettet worden, 45 hätten über Nacht noch in der Gondel festgesessen. Die Retter setzten zudem mehrere Hubschrauber ein. Auch drei Hubschrauber aus Frankreich, Italien und der Schweiz sollten entsandt werden. Schlechte Flugbedingungen hätten jedoch eine Unterbrechung der Aktion nötig gemacht.

Die Präfektur teilte auf dpa-Anfrage mit, dass von Nachmittag an 110 Menschen in der Seilbahn festsaßen. Sie seien nicht in Gefahr gewesen. Verhedderte Kabel der Seilbahn waren laut der Nachrichtenagentur AFP der Grund für den Ausfall vom Donnerstagnachmittag. Wie es zu der ungewöhnlichen Panne kommen konnte, blieb zunächst offen.

FOTO: dpa

FOTO: dpa

Der Montblanc in Frankreich an der Grenze zu Italien ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen. Die betroffene Seilbahn am Vallée Blanche erreicht eine Höhe von 3778 Metern. Sie verbindet den berühmten Gipfel Aiguille du Midi mit dem Pointe Helbronner. Die Fahrzeit beträgt 30 Minuten.

