Verletzte bei Explosion in Supermarkt in St. Petersburg 2017-12-27T18:18+0100

Bei einer Explosion in einem Supermarkt in St. Petersburg sind am Mittwoch mindestens neun Menschen verletzt worden. Es soll ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

