später lesen Staatsanwaltschaft in den Niederlanden Ermittlungen zu Cowboy- und Indianerfest eingestellt FOTO: dpa, Andreas Gebert FOTO: dpa, Andreas Gebert 2018-05-04T14:54+0200 2018-05-04T15:07+0200

Ein Cowboy- und Indianerfest von Kindern ist in den Niederlanden rechtlich unbedenklich. Dies hat die Staatsanwaltschaft des Landes am Freitag festgestellt. Es stellte Ermittlungen gegen ein Veranstaltungszentrum in Utrecht ein.