Sturmtief "Egon" bringt den Winter nach Europa – der macht sich Anfang des Jahres 2017 mit viel Schnee bemerkbar. Vor allem in Großbritannien werden schwere Stürme erwartet.



In Seaham an der Küste von Englands Nordwesten bäumen sich riesige Wellen auf.





In Seaham an der Küste von Englands Nordwesten bäumen sich riesige Wellen auf. Sturmtief "Egon" bringt den Winter nach Europa – der macht sich Anfang des Jahres 2017 mit viel Schnee bemerkbar. Vor allem in Großbritannien werden schwere Stürme erwartet.In Seaham an der Küste von Englands Nordwesten bäumen sich riesige Wellen auf. weniger