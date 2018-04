Am Dienstagmorgen (Ortszeit) stellten sich mehrere Trucks unter eine Brücke, von der ein Mann auf eine mehrspurige Autobahn springen wollte. Die Polizei von Detroit habe die Aktion angeordnet, um den Sturz des Mannes zu verkürzen und damit den Suizid zu verhindern. Das berichtet der Sender Fox.

Nachdem der erste Notruf gegen 1 Uhr nachts eingegangen sei, habe die Polizei die Autobahn 696 bei Coolidge in beide Richtungen gesperrt. Als der Mann gedroht habe, sich umzubringen, hätten die Polizisten die von der Sperrung betroffenen Lkw-Fahrer gebeten, sich unter die Autobahnunterführung zu stellen, heißt es weiter. Die Polizei von Detroit postete dazu ein Foto auf Twitter.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o