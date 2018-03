später lesen Regierung geht von Terrorakt aus Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme in französischem Supermarkt FOTO: REUTERS ATTENTION EDITORS FOTO: REUTERS ATTENTION EDITORS 2018-03-23T11:58+0100 2018-03-23T13:38+0100

In Südfrankreich sind in einem Supermarkt Geiseln genommen worden. Dabei ist sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Möglicherweise gibt es mehrere Täter. Einer von ihnen hat sich laut Staatsanwaltschaft zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.