Terror-Verdacht in London: Auto fährt in Menschen – Schüsse vor dem Parlament

Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Zuvor fuhr auf der Westminister Bridge ein Auto in eine Gruppe von Passanten. Englischen Medienberichten zufolge kamen zwei Menschen ums Leben.

Die Lage war zunächst unübersichtlich. Augenzeugen berichten von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der Westminster Bridge in unmittelbarer Nähe des Parlaments. Ein Auto raste Augenzeugenberichten zufolge in Menschen. Einige der Opfer bluteten stark. Wie mehrere englische Medien am Nachmittag berichteten, erlagen mindestens zwei Menschen ihren Verletzungen.

Der frühere polnische Außenminister Radoslaw Sikorski stellte ein Augenzeugenvideo online. Zu sehen ist darin, wie offenbar verletzte Menschen auf der Westminster Bridge liegen.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) March 22, 2017

Eine verdächtige Person wurde anschließend auf dem Gelände des Parlaments angeschossen, nachdem zuvor einen Polizisten mit einem Messer verletzt haben soll. Die BBC berichtet, der Angreifer sei inzwischen gestorben, offiziell bestätigt ist dies noch nicht.

A view of the scene outside UK Parliament following a major security incident in London https://t.co/8OiQIg4h9l pic.twitter.com/6ytwTIim1F — CNN International (@cnni) March 22, 2017

Polizei geht derzeit von Terror aus

Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. Ein Sprecher des Unterhauses erklärte, die Abgeordneten seien angewiesen worden, das Gebäude nicht zu verlassen. Zudem seien schwer bewaffnete Beamte in das Gebäude geströmt.

Premierministerin May wurde in Sicherheit gebracht. Die Queen befand sich im Buckingham Palace. Polizisten bewachten den Palast. Das schottische Regionalparlament verschiebt wegen der Ereignisse in London seine Debatte über ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum. Das bei Touristen beliebte Riesenrad "London Eye" wurde gestoppt. Fahrgäste mussten einige Zeit in den Kabinen bleiben.

Die Polizei vor Ort geht vorerst von einem terroristischen Vorfall aus. Dies gelte, solange keine anderen Erkenntnisse vorliegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie bittet Zeugen, die über Fotos und Videos des Angriffs verfügen, das Material an die Polizei zu übergeben. Dafür wurde eine Internetseite eingerichtet.

(csi/felt/dpa/RTR/AFP)