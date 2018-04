Toronto: Van fährt in Menschengruppe - neun Tote

In Toronto sind bei einem Vorfall mit einem Lieferwagen mindestens neun Menschen getötet und 16 weitere Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug sei an einer belebten Kreuzung in eine Gruppe Fußgänger gefahren, teilte die Polizei in der kanadischen Metropole mit.

Der Fahrer des Wagen sei festgenommen worden. Zu seinen Motiven machte die Polizei zunächst keine Angaben. "Dies werden komplizierte Ermittlungen", sagte Vize-Polizeichef Peter Yuen.

Der Fahrer hatte den Lieferwagen von einer Straße in einem belebten Stadtteil der Metropole mit voller Geschwindigkeit auf den Gehsteig gelenkt. "Ich saß im Auto, als ich plötzlich einen weißen Lieferwagen sah, der auf den Gehweg fuhr und die Menschen niedermähte", sagte der Augenzeuge Alex Shaker dem Fernsehsender CTV. Die Fußgänger seien durch die Luft geschleudert worden.

Unübersichtliche Lage

UPDATE: Toronto police say a van has hit up to 10 people; extent of injuries unknown https://t.co/X2XEmO6SFO pic.twitter.com/UZ4usMQ29c — The Canadian Press (@CdnPress) April 23, 2018

Zunächst war lange unklar, wie viele Opfer es gegeben hat. Ein Zeuge sagte, er habe am Unfallort Menschen überall über die Straße verstreut gesehen. "Es müssen fünf oder sechs Leute gewesen sein, die von Passanten und Krankenwagenfahrern wiederbelebt wurden", sagte Phil Zullo der Nachrichtenagentur Canadian Press.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach einem Treffen der G7-Außenminister in Toronto, an dem auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnahm. Derzeit tagen in der Stadt außerdem die Minister für öffentliche Sicherheit der sieben führenden Industrienationen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau äußerte sein Mitgefühl. "Unsere Herzen sind mit jedem Betroffenen", sagte er. Weiteres werde sich erst noch herausstellen müssen.

Islamisten hatten in den vergangenen Monaten in mehreren europäischen Städten Attacken mit Autos verübt. Im Dezember 2016 tötete der Tunesier Anis Amri bei einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen.

