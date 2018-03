Tote in Miami: Erst wenige Tage alte Fußgängerbrücke eingestürzt

Das berichteten der Sender NBC News und andere US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Mindestens sechs Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden, berichtete der örtliche Sender WSVN 7.

Die Zeitung "Miami Herald" schrieb, unter den Trümmern befänden sich Menschen und Autos. Der Bau der Brücke wurde den Berichten zufolge erst am Samstag abgeschlossen. Sie war demnach aber noch nicht offiziell für den Fußgängerverkehr freigegeben worden. Die Brücke führt zum Campus der Florida International University.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK