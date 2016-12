später lesen Nachhaltige Straßenbeleuchtung Weltweit erste Solarstraße in Frankreich eingeweiht FOTO: rtr, BT/JS FOTO: rtr, BT/JS Teilen

Twittern





2016-12-22T14:54+0100 2016-12-22T15:59+0100

In Frankreich rollen Autos künftig über die weltweit erste mit Solarzellen gepflasterte Straße – zumindest in der nordfranzösischen Ortschaft Tourouvre. Umweltministerin Ségolène Royal hat dort am Donnerstag den einen Kilometer langen Straßenabschnitt eröffnet.