Türkei: Explosion nahe Gerichtsgebäude in Izmir

Wieder erschüttert eine Explosion eine Metropole in der Türkei: In Izmir ist es Medienberichten zufolge zu einer Detonation gekommen.

Diese habe sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Gerichts ereignet, berichtete der Sender CNN Türk. Am Eingang für Richter und Staatsanwälte sei es zu der Detonation gekommen. Ein Fahrzeug stehe nahe eines Gerichtsgebäudes in Flammen, zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete, es habe mindestens drei Verletzte gegeben.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA sagte dem Nachrichtensender, es habe sich wahrscheinlich um eine Autobombe gehandelt. Es gebe Verletzte. CNN Türk berichtete, ein "Terrorist" sei erschossen worden.

Der Sender NTV berichtete, die Detonation habe sich in einem Auto ereignet. Dies legte nahe, dass eine Autobombe für die Explosion verantwortlich war.

İzmir Adliyesi C kapısında meydana gelen patlama ile ilgili fotoğraflar gelmeye devam ediyor pic.twitter.com/Sh4BUhnpNq — GözGöz TV (@GozGozTv) 5. Januar 2017

Ob die Explosion unter Umständen mit dem ersten Urteil zu dem Putschversuch in der Türkei, das zeitgleich in Istanbul gefällt wurde, zu tun hat, ist unklar. Dabei sind zwei Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die beiden Angeklagten seien wegen ihrer Rolle bei dem Umsturzversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan am 15. Juli 2016 verurteilt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu Den damals im nordöstlichen Erzurum stationierten Soldaten wurde Bruch der Verfassung vorgeworfen.

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bislang von schweren Anschlägen verschont geblieben.

In der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

