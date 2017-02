Bei einer Razzia in der südöstlichen Provinz Gaziantep hat die türkische Polizei vier mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen. Die Ermittler stellten unter anderem 24 Sprengstoffgürtel, 14 Kilogramm Sprengstoff, zwei Automatik-Gewehre, Munition und Material für den Bombenbau sicher.

Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Anadolu berichtete unter Berufung auf eine Erklärung des Gouverneurs von Gaziantep, die Verdächtigen hätten einen "aufsehenerregenden Anschlag" in der Türkei geplant. Nach ihnen sei gefahndet worden. Eine weitere Razzia gegen mutmaßliche IS-Anhänger gab es am Donnerstag laut Anadolu auch in der osttürkischen Stadt Erzurum. Dabei seien 17 Verdächtige festgenommen worden.

Am Sonntag waren bei landesweiten Polizeieinsätzen bereits fast 400 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz festgenommen worden. Die türkische Regierung macht den IS für zahlreiche Terroranschläge im Land verantwortlich, zuletzt der Silvester-Angriff auf den Club Reina mit 39 Toten. Der Hauptverdächtige wurde im vergangenen Monat gefasst. Die Türkei kämpft seit August in Syrien gegen den IS.

(isw/dpa)