Istanbuler Silvester-Attentäter offenbar gefasst

2017-01-16T22:48+0100 2017-01-16T22:48+0100

Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge den Mann gefasst, der in der Silvesternacht 39 Menschen in einem Nachtclub in Istanbul erschossen haben soll.