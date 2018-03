Keine neue Lizenz in Kalifornien

Der US-Fahrdienstvermittler Uber kann vorerst keine weiteren Testfahrten mit autonomen Autos in Kalifornien durchführen. Eine auslaufende Lizenz für Probefahrten werde nicht verlängert, teilte das kalifornische Amt für Kraftfahrzeuge mit.

Sollte Uber wieder autonome Autos auf den Straßen testen wollen, müsste die Firma eine neue Erlaubnis beantragen und dabei Bezug auf Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall mit einem Roboterauto in Arizona nehmen, hieß es weiter. Die aktuelle Lizenz läuft am Samstag aus.

Am 18. März hatte ein selbstfahrender Uber-Geländewagen nahe Phoenix eine Fußgängerin erfasst. Die Frau kam ums Leben. Es war der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA. Uber stellte das Testprogramm in Kalifornien, Pennsylvania, Arizona und der kanadischen Provinz Ontario ein.

Am Montag entzog Arizonas Gouverneur Doug Ducey dem Fahrdienstvermittler vorerst die Lizenz für Probefahrten. Sollte Uber die Tests wieder aufnehmen, bliebe das Verbot in Arizona weiter bestehen, teilte das Gouverneursbüro mit.

