SpaceX schießt weitere Satelliten in den Orbit

Aufregung an der US-Westküste: Am Freitag (22. Dezember 2017) blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her.

Aufregung an der US-Westküste: Am Freitag (22. Dezember 2017) blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her. weniger