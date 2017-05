später lesen Paris Unbekannte schänden Grab von Romy Schneider FOTO: dpa, UPI 2017-05-01T16:01+0200 2017-05-02T15:19+0200

Die Grabstätte der 1982 gestorbenen Schauspielerin Romy Schneider in Boissy-sans-Avoir westlich von Paris ist von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, wurde das Grab vermutlich am Wochenende geöffnet.