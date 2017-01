Unfall in Utah: Zug rast ungebremst in Lkw

Im US-Bundesstaat Utah hat ein Zug einen Lastwagen in zwei Stücke gerissen. Der Lkw überquerte gerade den Bahnübergang, als der Personenzug heranraste und die Ladefläche des Trucks durchbrach. Verletzt wurde laut Medienberichten niemand.

Was ein Autofahrer im amerikanischen Utah durch seine verregnete Fensterscheibe filmte, lässt Schlimmstes befürchten: Ein Lastwagen fährt über einen Bahnübergang, die Schranken sind geöffnet, das Warnlicht ist aus. Auch in die Gegenrichtung fahren Autos und Lkw. Plötzlich rast ein Zug heran. Das Führerhaus des Trucks hat gerade den Gleisbereich verlassen, als der Doppeldeckerzug mit dem Transporter kollidiert, und den Anhänger in zwei Stücke reißt. Kisten fliegen in den Schnee. Der Zug ist nach dem Aufprall noch so schnell, dass er den Bildbereich komplett durchfährt. Dann gehen die Schranken an dem Bahnübergang herunter.

So schlimm der Unfall auf den Videoaufnahmen aussieht, so glimpflich ist er ausgegangen. Denn glücklicherweise wurde offenbar niemand bei dem Aufprall schwer verletzt. Wie der britische "Guardian" berichtet, saßen 82 Menschen im Zug, zwei im Führerhaus des Lkw. Ursache für das Unglück sei eine defekte Warnanlage gewesen. Wegen Kälte und Eis hätten Bahnschranken und Warnsignale nicht richtig funktioniert, sagte ein Sprecher der örtlichen Verkehrsbetriebe der Zeitung.

(rent)