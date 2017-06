später lesen Holocaust-Leugner Ungarn überstellt Horst Mahler an deutsche Behörden FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-06-13T12:40+0200 2017-06-13T12:40+0200

Ungarn hat den verurteilten Rechtsextremisten und Holocaust-Leugner Horst Mahler an Deutschland ausgeliefert. Er sei am Flughafen von Budapest übergeben worden, teilte die ungarische Polizei am Dienstag mit.