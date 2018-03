später lesen Flug von Houston nach New York Hundewelpe stirbt im Flugzeug-Gepäckfach FOTO: dpa, MS MG tba FOTO: dpa, MS MG tba 2018-03-14T07:14+0100 2018-03-14T10:01+0100

Flugbegleiter hatten einen Hundewelpen in ein Gepäckfach gesteckt. Auf dem Flug von Houston nach New York ist das Tier dann gestorben. Passagier June Lara klagt an, die Flugbegleiter hätten darauf bestanden, die junge Französische Bulldogge für drei Stunden ohne Luftzufuhr einzuschließen.