Urteil des EuGH: Arbeitgeber dürfen Kopftuch im Job unter Umständen verbieten

Arbeitgeber können nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs das Tragen eines Kopftuchs und anderer religiöser Symbole untersagen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Ein Untersagen ist möglich, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und es gute Gründe gibt, entschied der EuGH am Dienstag in Luxemburg. Wünsche einiger Kunden reichten dagegen nicht aus für ein Verbot.

Mehr dazu in Kürze.

(das/dpa/AFP)