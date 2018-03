Dritte Explosion in der texanischen Hauptstadt Austin

Nach zwei tödlichen Paketexplosionen am 2. und 12. März hat es in der texanischen Hauptstadt Austin erneut eine Detonation gegeben.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie den Einsatz der Polizei nach der dritten Explosion am 18. März.



In unserer Bilderstrecke sehen Sie den Einsatz der Polizei nach der dritten Explosion am 18. März. Nach zwei tödlichen Paketexplosionen am 2. und 12. März hat es in der texanischen Hauptstadt Austin erneut eine Detonation gegeben.In unserer Bilderstrecke sehen Sie den Einsatz der Polizei nach der dritten Explosion am 18. März. weniger