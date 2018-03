Gläubige feiern Gottesdienst mit Gewehren

In den USA wird über eine Verschärfung des Waffenrechts debattiert. Hintergrund sind zahlreiche Amokläufe und Gewalttaten an Schulen, zuletzt in Florida. Eine Religionsgemeinschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania ist offensichtlich gegen schärfere Waffengesetze: Ihre Mitglieder brachten nun demonstrativ Gewehre und Pistolen in den Gottesdienst mit.

