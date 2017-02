Mehrere Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Kalifornien ums Leben gekommen. Ob es sich bei den Toten um Passagiere oder Anwohner handelte, war zunächst nicht klar.

Ein Feuerwehrsprecher bestätigte, dass mindestens vier Personen bei dem Unglück in Riverside ums Leben kamen, berichteten US-Medien am späten Montagabend. Zwei Häuser gingen in Flammen auf. Die zweimotorige Maschine war nur wenige Augenblicke zuvor am Flughafen von Riverside gestartet. Nach Angaben amerikanischer Medien befanden sich in der Cessna 310 ein Ehepaar und ihre drei Teenager.

Über die Unglücksursache lagen zunächst keine Angaben vor.

Riverside liegt knapp 90 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Die etwa 40 Häuser der Nachbarschaft in Riverside wurden nach Informationen von NBC-News evakuiert. Das Feuer brannte auch Stunden nachdem Absturz noch, denn der Tank der kleinen Maschine war kurz nach der Landung voll gewesen.

