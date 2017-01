später lesen Mindestens 16 Menschen starben Tote bei Unwettern in den USA Teilen

2017-01-23T06:10+0100

Bei schweren Stürmen im Süden der USA sind am Wochenende mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. In den Bundesstaaten Georgia und Mississippi verursachten die Unwetter nach Angaben der Behörden zudem erhebliche Schäden. In Georgia waren zahlreiche Gemeinden ohne Strom.

