später lesen Täter in den USA auf der Flucht Zwei Tote nach Schüssen auf Uni-Campus in Michigan FOTO: ap, PCS FOTO: ap, PCS 2018-03-02T16:26+0100 2018-03-02T17:45+0100

An einer Universität im US-Bundesstaat Michigan sind zwei Menschen nach Schüssen getötet worden. Die Schüsse seien am Freitag während eines Streits in einem Wohnbereich des Campus gefallen, teilte die Leitung der University of Central Michigan in Mount Pleasant mit.