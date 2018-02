FOTO: Screenshot: Youtube ( Rock me, Joey Santiago.)

Für den liebevollen Umgang mit seinem Hund erhält dieser Philippiner derzeit viel Applaus im Netz. Ein Video zeigt, wie er sein Haustier vor einem Regenschauer schützt - mit Cape und Hut.

Was man nicht alles für sein Haustier macht. Das dachte sich wohl auch dieser Mann, als er seinem Hund einen Strohhut aufsetzte und ihn in einen Regenponcho aus Kunststoff einwickelte. Den Vierbeiner scheint die skurrile Garderobe nicht zu stören. Jedenfalls lässt er sich in aller Ruhe von seinem Herrchen wetterfest einkleiden.

Laut Youtube-Eintrag wurde das Video in Davao City aufgenommen, einer Großstadt auf den Philippinen. Regenschauer gehören hier zum Alltag. Deshalb scheinen Herrchen und Hund bereits Routine bei gemeinsamen Ausflügen zu haben. Der Hund darf sogar im Fahrradkorb mitfahren.

Im Netz erntet der Tierfreund viele lobende Worte von den Zuschauern. "Das ist wahre Liebe", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Wir brauchen mehr Menschen wie diesen."

