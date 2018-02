Die Feuerwehr meldete, dass ein zweigeschossiges Gebäude eingestürzt sei. Es sei noch unklar, ob weitere Menschen verletzt worden seien oder aufgrund von Feuer und Schutt nicht ins Freie gelangen könnten. Die Polizei hatte Anwohner aufgefordert, sich vom Geschehen fernzuhalten und beschrieb es als "größeren Vorfall". Später schloss sie einen terroristischen Hintergrund vorerst aus.

Das Krankenhaus von Leicester rief die Bevölkerung auf, sich nur in wirklich dringenden Fällen an seine Unfallabteilung zu wenden, da dort die Schwerverletzten behandelt würden. Bei zweien wurde der Zustand als "kritisch" beschrieben. In den ersten Berichten nach dem Unglück war zunächst von vier Schwerverletzten die Rede gewesen.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



