Völkermord während der Kolonialzeit Herero und Nama verklagen Deutschland in New York FOTO: dpa

2017-01-06T14:22+0100 2017-01-06T14:22+0100

In New York haben Vertreter der Volksgruppen der Herero und Nama aus Namibia eine Sammelklage gegen Deutschland eingereicht. Ziel der am Donnerstag erhobenen Klage seien Entschädigungen für die begangenen Verbrechen während der deutschen Kolonialherrschaft Anfang des 20. Jahrhunderts.