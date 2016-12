Während eines Boxwettbewerbs: 32 Verletzte bei Explosionen auf den Philippinen

Auf einem katholischen Festival in den Philippinen sind zwei Bomben explodiert, mindesten 32 Menschen wurden verletzt. Präsident Rodrigo Duterte glaubt zu wissen, wer schuld ist: die Drogenmafia.

Während eines Boxwettbewerbs auf den Philippinen sind mindestens 32 Zuschauer durch zwei Explosionen verletzt worden. 16 von ihnen mussten in örtlichen Krankenhäusern behandelt werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Unter den Opfern waren mindestens zehn Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren. Der Wettkampf war im Rahmen eines alljährlichen katholischen Festivals in der Stadt Hilongos in der Provinz Leyte veranstaltet worden.

Später stieß die Polizei auf eine Mörtelkartusche und ein Handy, mit dem die selbst gemachten Bomben offenbar zur Detonation gebracht wurden. Die Verantwortung für den Angriff habe noch niemand übernommen, erklärte eine Armeesprecherin. Die Provinz Leyte liegt rund 600 Kilometer südöstlich von Manila und befindet sich in einer Region, in der kommunistische Guerillas aktiv sind.

Präsident Rodrigo Duterte machte eine Fehde zwischen Drogenkriminellen für die Explosionen verantwortlich, ohne konkret zu werden. Zugleich nannte er es unwahrscheinlich, dass die Rebellen hinter dem Anschlag stecken. "Insgesamt würde ich sagen, dass es nichts mit den Linken oder den Kommunisten zu tun hat", sagte Duterte, der mit den Guerillas verhandelt und gleichzeitig hart gegen mutmaßliche Drogenkriminelle vorgeht.

