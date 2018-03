später lesen St. Patrick's Day kurz erklärt Warum grünes Bier überhaupt nicht irisch ist 2018-03-16T14:42+0100 2018-03-16T14:23+0100

Es grünt so richtig am St. Patrick's Day - auch in NRW locken viele Bars mit Angeboten zum irischen Feiertag. Am Samstag ist also das richtige Kneipenwissen gefragt. Wer war St. Patrick und warum ist das grüne Bier nicht authentisch? Die Antworten gibt es im Video. Von Vanessa Martella