Das Weiße Haus hat die Medien in einer Mitteilung gebeten, die Privatsphäre Barron Trumps zu respektieren. Der Sohn von Präsident Donald Trump stand in den letzten Wochen verstärkt in der Öffentlichkeit.

