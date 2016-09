Nach den Bombenexplosionen in New York City und im Küstenort Seaside Park ist die Lage weiter angespannt. Nun gab es eine weitere Explosion.

Nahe einer Bahnstation im US-Staat New Jersey ist ein verdächtiges Objekt detoniert. Ein Roboter eines Bombeneinsatzkommandos war zu diesem Zeitpunkt in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in der Stadt Elizabeth dabei gewesen, den in einer Mülltonne entdeckten Gegenstand unschädlich zu machen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.

Zwei Männer hätten die Polizei verständigt, nachdem sie am Sonntagabend ein Paket entdeckt hätten, aus dem ihren Angaben zufolge Drähte und ein Rohr herausgehangen hätten, sagte der Bürgermeister der Stadt Elizabeth, Christian Bollwage. Das FBI arbeite daran, eines von fünf Objekten in derselben Tasche zu entschärfen. Er warnte davor, dass weitere Explosionen erwartet würden.

Die Bahnstation Elizabeth befindet sich auf der vielgenutzten Bahnlinie Northeast Corridor. Die Strecke musste zwischen der Haltestelle und dem Flughafen Newark vorübergehend eingestellt werden. Auch Regionalzüge fielen aus. Nach Angaben der Bahngesellschaft Amtrak waren davon rund 2400 Passagiere betroffen. Wann die Station Elizabeth wieder eröffnet wird, war unklar. Die Sperrung könnte Tausende Pendler auf dem Weg nach New York City betreffen.

Gesuchtes Auto bei Kontrolle gestoppt

Im Zusammenhang mit der Explosion in New York am Wochenende hat die US-Bundespolizeif fünf Personen befragt. Diese sollen in einem gesuchten Fahrzeug gesessen haben, das bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden sei, berichtete CNN unter Berufung auf das FBI. Es sei allerdings niemand eines Verbrechens beschuldigt worden, twitterte das FBI.

Im New Yorker Szene-Viertel Chelsea waren am Samstagabend bei einem Bombenanschlag 29 Menschen verletzt worden. Zu der Tat bekannte sich niemand. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einem "terroristischen Akt". Nach den Worten von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio war zunächst jedoch offen, ob die Tat politisch motiviert war oder einen persönlichen Hintergrund hatte. Es gebe "keine spezifischen Beweise".

Nur Stunden vor dem Bombenanschlag war im nahen New Jersey eine Rohrbombe in einem Mülleimer am Rande der Laufstrecke eines Wettlaufs des US Marine Corps explodiert. Niemand wurde verletzt, das Rennen wurde abgesagt.

