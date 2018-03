Wachposten tötet Angreifer vor Botschaftsresidenz in Wien

Erneut Messerattacke in Wien

Vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien hat am Abend ein Mann einen Wachposten mit einem Messer verletzt. Der Soldat tötete den Angreifer.

Ein 26-jähriger Österreicher griff den Wachposten nach Angaben der Polizei vor dem Gebäude im Stadtteil Wien-Hietzing mit einem Messer an. Er sei ohne Vorwarnung auf den Wachposten vor der Residenz des iranischen Botschafters losgegangen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Der Soldat habe zunächst vergeblich Pfefferspray eingesetzt und schließlich "mindestens vier" Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher. Der Angreifer sei noch vor Ort gestorben.

Das Motiv des Messerangriffs war zunächst unklar. Der junge Soldat, ein 24-jähriger Tiroler, erlitt nach Polizeiangaben eine Schnittverletzung am Oberarm und wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatort wurde abgesperrt. Die Residenz des iranischen Botschafters befindet sich in der Villa Blaimschein. Das historische Gebäude war im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten von den jüdischen Eigentümern beschlagnahmt worden. Es war einst Schauplatz von Verhandlungen für eine provisorische österreichische Staatsregierung.

Die Residenz werde ausschließlich von Berufssoldaten bewacht, die speziell ausgebildet und eingewiesen würden, teilte das österreichische Verteidigungsministerium mit. Bei der Bewachung diplomatischer Einrichtungen in Österreich durch das Bundesheer ist dem Ministerium zufolge jeweils ein Soldat vor dem Objekt postiert, ein zweiter im Gebäude. Im Fall der iranischen Residenz war der zweite Posten in der nächstgelegenen Polizeiinspektion untergebracht.

Erst am Mittwoch hatte ein 23-jähriger Afghane bei zwei Messerattacken in der Wiener Innenstadt insgesamt vier Menschen verletzt. Er gestand die Tat und gab an, drogenabhängig zu sein und aus Wut gehandelt zu haben. Ein politisches Motiv bestritt er.

(juju/AFP/dpa)