Polizei nimmt in Österreich acht IS-Terrorverdächtige fest

Razzia in Wien

Bei mehreren Razzien am frühen Donnerstagmorgen hat die österreichische Polizei in Wien und Graz acht Terrorverdächtige festgenommen. Hunderte Polizisten und Spezialeinheiten kamen dabei zum Einsatz.

Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den Festgenommenen werde vorgeworfen, in Aktivitäten der Terrormiliz Islamischer Staat verwickelt zu sein. Erst vergangene Woche hatte die Polizei in Wien einen 17-Jährigen festgenommen, der nach Behördenangaben radikaler Salafist ist und inzwischen eingeräumt hat, sich am Bau einer Bombe versucht zu haben.

Zusammenhang ist noch unklar

Ob die Festnahmen vom Donnerstag damit zusammenhängen, ist eher fraglich, denn sie waren den Angaben zufolge schon seit Längerem geplant. Offenbar gehen sie auf Ermittlungen unter Anhängern eines aus Serbien stammenden Geistlichen zurück. Dieser war im vergangenen Jahr in Graz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er Dutzende junge Männer für den IS rekrutiert hatte.

Laut Wiener Innenministerium haben seit 2012 knapp 300 Menschen Österreich verlassen, um sich im Nahen Osten radikalen Gruppen anzuschließen. Dort wurden rund 50 von ihnen getötet. Etwa 90 sollen nach Österreich zurückgekehrt sein.

(isw/ap)