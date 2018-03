später lesen Ein Opfer noch in Lebensgefahr Tatverdächtiger gesteht Messerattacken in Wien FOTO: dpa, FO cul FOTO: dpa, FO cul 2018-03-08T16:19+0100 2018-03-08T16:32+0100

Aus Frust hat ein 23-Jähriger am Mittwochabend zunächst eine dreiköpfige Familie und dann einen Mann in Wien bei Messerangriffen schwer verletzt. Nach seiner Festnahme am Donnerstag gestand er die Taten.