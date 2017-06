Bei einem riesigen Erdrutsch sind im Südwesten Chinas am Samstag viele Menschen verschüttet worden. Am Morgen wurden noch 141 Personen vermisst. Das betroffene Dorf ist auch bei Touristen beliebt.

Nach Angaben eines Mitglieds der Rettungsmannschaften vor Ort donnerten schätzungsweise drei Millionen Kubikmeter Schlamm- und Gesteinsmassen in das Dorf Xinmo in der Provinz Sichuan, begruben über 40 Häuser und ein Hotel unter sich und blockierten auf bis zu zwei Kilometer Länge einen Fluss und eine Straße. Nach Angaben der Provinzbehörden von Samstagmittag (Ortszeit) wurden 141 Menschen vermisst.

Retter zogen drei Menschen, zwei davon lebend, aus den Geröllmassen, meldete die amtliche Zeitung "Sichuan" in ihrem Mikroblog. Ein Paar sei mit seinem vierwöchigen Baby dem Erdrutsch knapp entronnen, bevor er ihr Haus erfasste. Laut kommunalen Behörden waren mehr als 400 Such- und Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch Polizisten.

Drei Millionen Kubikmeter in Bewegung

Eine Rettungskraft vor Ort, Wang Yongbo, sagte dem staatlichen Rundfunksender CCTV, schätzungsweise drei Millionen Kubikmeter Erde und Steine seien den Berg herabgerutscht.

Die Parteizeitung "Renmin Ribao" veröffentlichte Bilder, auf denen mindestens zwei Bagger am Ort des Geschehens in der Provinz Sichuan inmitten von Schutt und großen Steinen zu sehen waren. Ein Foto zeigte Rettungskräfte, die einer Frau an einer Straße halfen.

Fernsehaufnahmen zufolge setzten die Helfer neben Baggern auch Seile ein, um riesige Steine anzuheben. Ein Wetterexperte sagte, in dem Gebiet habe es leichten Regen gegeben, der in den kommenden Tagen anhalten werde.

Womöglich Reisende unter den Opfern

Im Landkreis Mao, auch Maoxian, leben rund 110.000 Menschen, wie eine Webseite der Lokalverwaltung angibt. Die meisten Bewohner gehören der ethnischen Minderheit der Qiang an. In der Region ist das betroffene Dorf unter Touristen beliebt.

Chinesischen Medienberichten zufolge war zunächst unklar, ob auch Reisende unter den Verschütteten waren - in Xinmo gibt es ein Hotel.

(csi/ap)