Zehn Tage nach der Amokfahrt von Melbourne ist ein sechstes Opfer gestorben. Am Montagabend sei eine 33-jährige Frau in einer Klinik ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Demnach werden neun Menschen weiter stationär behandelt.

Ein als psychisch krank geltender Mann mit Drogenproblemen war am 20.

Januar im Zentrum von Melbourne in eine Fußgängerzone gerast, wo er laut Polizei vorsätzlich Passanten erfasste. Beamte schossen dem Amokfahrer in den Arm und nahmen ihn vor Ort fest.

Wegen mehrfachen Mordes droht dem Mann im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft. Laut Polizei sind weitere Klagen gegen den Verdächtigen anhängig. Einen terroristischen Hintergrund haben die Behörden ausgeschlossen.

(ap)