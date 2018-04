In der Zentrale des Internet-Unternehmens Youtube hat eine Frau am Dienstag Schüsse abgegeben und anschließend vermutlich sich selbst umgebracht. Zu ihren Motiven ist noch nichts bekannt.

Vier weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt San Bruno bei San Francisco, Ed Barbarini. Die Verletzungen seien vermutlich behandelbar, sagte er. Zu den möglichen Motiven der Frau nahm Barberini nicht Stellung.

Die Polizei des Ortes südlich von San Francisco hatte am Abend via Twitter aufgerufen, die Gegend zu meiden. "Wir reagieren auf einen aktiven Schützen", hieß es in dem Tweet. Ein Krankenhaus in San Francisco teilte mit, bei ihnen seien mehrere Opfer des Vorfalls eingeliefert worden.

Mitarbeiter des Unternehmens berichteten dem lokalen Sender KCBS, sie hätten Schüsse gehört. Fernsehbilder zeigten ein großes Aufgebot von Polizei im Umfeld der Gebäude. Zahlreiche Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Armen. Sie wurden von Beamten durchsucht.

Youtube ist eine Tochter des Google-Konzerns Alphabet.

(csi/REU/dpa)