Polen Zwei Tote und drei Vermisste bei Minenunglück

In einem polnischen Bergwerk sind am Wochenende zwei Bergarbeiter bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen am Sonntag zwei Tote aus der Zofiowka-Mine in Schlesien.