In Spanien hat es bei einem Zugunglück mehrere Tote gegeben. Weitere Menschen sind verletzt worden. Der Zug ist in der Nähe eines Bahnhofs entgleist.

Bei einem Zugunglück im Nordwesten Spaniens am Freitag nach vorläufigen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und einige weitere verletzt worden. Der Zug sei in Galicien in der Nähe der Stadt Vigo entgleist, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit.

Die Bahngesellschaft Renfe sprach von mehreren Toten und gab an, in dem Zug seien etwa 60 Fahrgäste unterwegs gewesen. Ein Medienbericht nennt den Bahnhof Porriño in der Provinz Pontevedra als nächste Station zum Unfallort.

(hebu/dpa/afp)