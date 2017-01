später lesen Bamberg Autofahrer stoppt alkoholisierten Falschfahrer Teilen

Ein geistesgegenwärtiger Bürger hat in Bayern eine Geisterfahrt mit mehr als vier Promille verhindert. Ein stark betrunkener Autofahrer kollidierte in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 70 bei Bamberg mit dem Wagen des Zeugen (40), anschließend fuhr der alkoholisierte Mann auf einen Parkplatz, inspizierte den Schaden und wollte in falscher Richtung auf der A 70 weiterfahren. Der 40-jährige Zeuge aber blockierte die Auffahrt, teilt die Polizei mit.