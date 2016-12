später lesen Wachtendonk Autos von NPD-Anhängern in Brand gesteckt Teilen

Zwei maskierte Täter haben in der Nacht zu gestern ein Auto in Wachtendonk angezündet. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Die Eigentümer der beiden Wagen sind nach Angaben der Polizei "politisch in der NPD aktiv". Weil eine politisch motivierte Tat vermutet wird, hat der Staatsschutz in Krefeld die Ermittlungen übernommen. Anfeindungen hat es laut Staatsschutz zuvor nicht gegeben, hieß es, jedenfalls sei dies bislang nicht bekannt. Personenschutz wird zunächst nicht gestellt.