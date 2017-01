später lesen Hamburg Bei Trauerfeiern geht der Trend zu deutschen Liedern Teilen

"Amoi seg' ma uns wieder" von Andreas Gabalier führt die Hit-Liste der Musikstücke an, die bei Trauerfeiern in Deutschland 2016 am häufigsten gespielt wurden. Es folgt der Klassiker "Time to say goodbye" von Sarah Brightman sowie - erstmals in den Top Ten der Trauerhits - "So wie du warst" von Unheilig. Das teilte das Internetportal bestattungen.de unter Berufung auf eine Umfrage unter Bestattern und Angehörigen in Hamburg mit. Auf Rang vier folgt mit "Ave Maria" von Franz Schubert das erste klassische Stück.