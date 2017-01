später lesen Unfall in Berlin-Kreuzberg Betrunkene fährt in Menschenmenge – fünf Verletzte Teilen

2017-01-01T15:41+0100 2017-01-01T15:41+0100

In der Silvesternacht hat eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in Berlin-Kreuzberg in eine Menschenmenge gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle wurde laut Polizei Alkohol in der Atemluft festgestellt.