Biggest Loser 2017: Der Körper als Klotz

Die Titelmelodie von "House of Cards" einspielen, bevor es ans finale Wiegen geht – pathetisch-pompiger kann man Schwabbelreduktion kaum inszenieren. War man als Zuschauer gimpelhaft genug zu hoffen, "The Biggest Loser" hätte sich für seine neunte Staffel zumindest ein bisschen entkitscht und ein paar Kilo Drama abgespeckt, wird schon in den ersten Minuten enttäuscht. "Sie haben die Chance, Helden zu werden", dröhnt die Stimme aus dem Off. Dicker auftragen ist unmöglich.

Der Körper hier ist also immer noch ein Klotz, eine wegzuhobelnde Störmasse – das ist das Prinzip der Abspeck-Voyeursparade.

18 Kandidaten treten paarweise zur kompetitiven Abschmelzung an, Geschwister, Vater und Tochter, Mutter und Tochter, Arbeitskollegen, Schulfreunde, ein Ehepaar. 2664,3 Kilo bringen sie zusammen auf die Waage. Im "Loser"-Camp in Andalusien (welch schöne Wortspiele hier möglich wären!) wollen sie "ihr altes Leben hinter sich lassen", wie penetrant betont wird, als handele es sich dabei um einen Wäschesack mit dreckigen Unterhosen.

"Willst du an Herzverfettung sterben?"

"Ihr müsst kämpfen und beißen", sagt Fitnesstrainer Ramin, um zu sehen, wie ernst es allen ist, müssen die Kandidaten zuerst einen "Walk of Pain" ins Camp absolvieren, fünf Kilometer bei 46 Grad. Zwischendurch stehen Hindernisse im Weg, eine drei Meter hohe Bretterwand zum Beispiel. Abspeck-Anwärterin Dounia bricht da schon zusammen. "Willst du an Herzverfettung sterben?", fragt motivationshalber der Coach, als sie zusammengesunken und elend am Wegesrand sitzt. "Ja am besten daheim auf der Couch, mit ner Tüte Chips und ner Cola in der Hand", wird Dounia patzig. Nach zwei Stunden will sie die Sendung eigentlich schon verlassen, dann macht sie doch weiter.

Und krabbelt tatsächlich fast klaglos durch das nächste Hindernis, eine zehn Meter lange Kriechstrecke durch frische Gülle. Kandidat Maik kotzt vor lauter Ekel neben die Mistgrube, egal, zurück. Ab in die Scheiße mit euch. Der Subtext dieser Übung: Noch seid ihr nichts wert, noch habt ihr keinen Respekt verdient.

FOTO: SAT.1/Guido Engels

Die Dicken, das sind die Gescheiterten im Biggest-Loser-Kosmos, schwache, aus dem Rahmen gewabbelte Menschen, die keinen Anspruch mehr auf Würde haben. Genüsslich umkreist die Kamera in den Vorstellungsfilmchen ihre dicken Bäuche und Schenkel, wenn sich die Kandidaten in Unterwäsche präsentieren müssen, sie hält ausführlich drauf auf die gut ausgeleuchteten Dehnungssteifen und Hautbrüche. "There's a limit to your love", läuft als Hintergrundmusik, als der 167 Kilo schwere Isan gemustert wird.

Im Anschluss auf die Fettbeschau müssen sich die Teilnehmer rechtfertigen, warum es so weit kommen konnte mir ihnen, was sie dick gemacht hat: Die Scheidung der Eltern, der Tod der Frau. Nur einer sagt, er isst halt gerne.

Mission Hochzeitskleid

Irgendwann ist der Walk of Pain geschafft, die Schnellen dürfen ins schöne Camp einziehen, die Langsamen werden ins Zeltlager verfrachtet, wo sie nicht in die Schlafsäcke passen. Abends knuspern die Camper Knäcke: "Trockene Geschichte". Dann kommt das erste Wiegen, natürlich wieder mit freiem Oberkörper, gefolgt von einer Computer-Simulation, wie die Kandidaten in ein paar Jahren aussehen würden, wenn sie weiter zunähmen. "Wenn es so weiter geht, würde sich mein Verlobter bestimmt von mir trennen", sagt Anastasia. Sie hat zugenommen, weil sie aufhörte, Sport zu treiben, als ihre Mutter an Krebs starb.

Zur Hochzeit will sie wieder in ihre alte Kleidergröße passen. Ihr Verlobter wünscht sich, "dass man sich auf der Hochzeit nicht verstecken muss". Niemand sagt ihr, dass sie selbst entscheiden muss und darf, wie sie aussehen will.

FOTO: SAT.1/Martin Rottenkolber

Am liebsten wäre sie natürlich die Frau auf dem Positiv-Morphing, wie die zweite Bildbearbeitung im "Loser"-Jargon heißt: Diese Simulation zeigt, wie die jeder einzelne mit Normalgewicht aussehen würde. Der schwerste Teilnehmer müsste für diesen Körper 70 Prozent seines jetzigen Gewichts abnehmen. Noch steht er da und sagt: "Ich heiße Vincent und wiege 216,3 Kilo."

Übungen zum Brechen

Man wird zunehmend wütend, wenn man sich das folgende Trietzregime der Fitnessaufseher ansieht: Gymnastik, Medizinballübungen und Liegestütze sollen den Kandidaten ganz offensichtlich nicht Freude an der Bewegung zurückgeben, sondern sie brechen. Oder wenigstens: Zum brechen bringen: Einer kotzt während des Trainings draußen ins Gebüsch. Fitnesstrainer Raman bescheidet dem Rest: "Wenn ihr euch noch langsamer bewegt, reist ihr in der Zeit zurück".

Beim finalen Wiegen entscheidet sich dann, wer bleiben darf und wer gehen muss, weil er zu wenig Kilos verloren hat. Kein Wort ist bis dahin über die passende Ernährung gefallen, kein Wort zu, wie viel man sinnvollerweise in einer Woche abnehmen sollte und wie kontraproduktiv Crashdiäten sind. Anastasia strahlt beim Wiegen: Sie hat in einer Woche 12,3 Kilo abgenommen, das beste Ergebnis, das eine Frau je erzielte. Und das suggeriert, das auch heftigstes Übergewicht ein Projekt ist, das in vier Wochen erledigt sein kann.

Für einige Teilnehmer ist es wirklich lebenswichtig, dass sie abnehmen, nicht für das Aussehen, sondern für die Lebenserwartung. "The Biggest Loser" verschweigt, dass es danach auch ein Lebensprojekt ist, das neue Gewicht zu halten.